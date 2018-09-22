Пушков: Для США понты дороже денег

Москва, , 00:37 — REGNUM Маловероятно, что США отменят санкции против Китая за покупку российских вооружений, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Полагаю, призыв Китая к США отменить санкции из-за покупки КНР российского оружия останется без ответа. Для США, как говорится, понты дороже денег, а для Трампа слегка прижать Китай — «дело чести». Придётся Пекину искать более убедительные доводы, чем бесплодные призывы», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1043221143551979520

Напомним, 20 сентября министерство финансов Соединенных Штатов распорядось ввести санкции против Китая из-за покупки российских истребителей Су-35 в декабре 2017 года и систем ПВО С-400 в январе 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан выразил «сильное негодование по поводу необоснованных действий США». Представитель китайского дипломатического ведомства призвал Вашингтон исправить это недоразумение и снять наложенные санкции.

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