СМИ Сирии опубликовали видео «Белых касок» с постановкой химатаки в Идлибе

Дамаск, , 23:59 — REGNUM Сирийское государственное агентство SANA 21 сентября обнародовало видео инсценировки активистами «Белых касок» химической атаки, якобы произошедшей в провинции Идлиб.

Как сообщается, видеоролик продержался всего несколько минут на видеохостинге YouTube, после чего был удалён.

В пятиминутном видео продемонстрированы три разных варианта инсценировки с одними и теми же действующими лицами. Так, в одном из них показаны несколько лежащих на земле людей, якобы являющихся жертвами химатаки. На других кадрах видно, как «пострадавших» поливают водой и переносят на носилках.

Агентство отмечает, что данное видео было снято для того, чтобы обвинить в соверешении химической атаки военнослужащих армии Сирии.

Напомним, в Минобороны России ещё в начале сентября сообщили о съёмке в сирйиской провинции Идлиб постановочного видео о «химической атаке» съёмочными группами нескольких ближневосточных телеканалов, а также «регионального филиала ведущего американского новостного телеканала».

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