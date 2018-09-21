МИД РФ ответил на обвинения The Guardian в намерении спасти Ассанжа

Москва, , 23:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации отвергло обвинения британской газеты The Guardian, которая утверждает, что российские дипломаты якобы готовили план побега для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из заточения в посольстве Эквадора в Лондоне. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади указали, что издание утверждает о намерении российских дипломатов вытащить Ассанжа из посольства Эквадора и переправить его в Россию. Все эти утверждения приводятся со ссылкой на неназванные источники и на самом деле не имеют под собой никаких оснований.

МИД РФ подчеркивает, что российские дипломаты в Лондоне никогда не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в британской столице, ни на представителей Ассанжа.

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