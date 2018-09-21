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Выборы главы Гагаузии назначены на 19 мая 2019 года

Политика

Парламент автономии остается лояльным правящей в Молдавии Демпартии, а не башкану Ирине Влах

Комрат, Молдавия, 21 сентября 2018, 23:33 — REGNUM  Народное собрание (парламент) Гагаузии назначило новые выборы башкана (главы) автономии на 19 мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM, депутаты не поддержали предложение действующего башкана Ирины Влах, настаивавшей на проведении выборов 17 февраля — за неделю до парламентских выборов в Молдавии.

Депутаты обсудили предложение депутата Сергея Чимпоеша провести выборы еще раньше — 26 января. Однако в итоге большинство в составе 18 депутатов, лояльных правящей в Молдавии Демпартии, проголосовали за назначение выборов на 19 мая.

Ранее, напомним, нынешний башкан Ирина Влах высказала намерение баллотироваться на второй срок.

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Гагаузско-молдавские отношения
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