The Guardian: Российские дипломаты хотели спасти Ассанжа из заточения

Лондон, , 23:20 — REGNUM Британская газета The Guardian утверждает, что российские дипломаты пытались помочь бежать из посольства Эквадора в Лондоне основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Издание утверждает, что российские дипломаты якобы провели тайные переговоры в прошлом году с людьми, близкими к Ассанжу, для того, чтобы оценить возможность организации побега Ассанжа из Соединённого Королевства.

Более того, российские дипломаты якобы даже создали предварительный план, согласно которому Ассанжа бы тайно вывезли на дипломатическом автомобиле посольства Эквадора в Лондоне и помогли въехать в другую страну.

Бежать Ассанж должен был конечно же в Россию, так как оттуда его бы не выдали властям США.

Но, по данным The Guardian, от плана российские дипломаты решили отказаться, так как сочли его слишком рискованным.

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