МИД Ирана: «Реальная угроза миру — это Трамп»

Тегеран, , 23:23 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф назвал «реальной угрозой миру» администрацию президента США Дональда Трампа, 21 сентября передает агентство Reuters.

«Это правда, что существует реальная угроза нашему региону, международному миру и безопасности: эта угроза — намерение администрации Трампа дестабилизировать мир вместе с их дрянными пособниками в нашем регионе», — написал Зариф в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года президент США Дональд Трамп денонсировал «ядерную сделку» с Ираном. В ноябре должны вступить в силу новые санкции США против Ирана и всех его контрагентов.

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