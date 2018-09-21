Спасибо за Тайвань: Глава МИД Китая открыл посольство в Доминикане

Санто-Доминго, , 23:21 — REGNUM Глава МИД Китая Ван И открыл посольство КНР в Санто-Доминго — в знак признательности за разрыв дипотношений Доминиканской республики и Тайваня, 21 сентября передает агентство Reuters.

«Мы стали свидетелями исторического прорыва… Развивающаяся экономика Китая и расширение рынка принесли реальную выгоду Доминиканской Республике», — заявил Ван И в своем выступлении в связи с открытием посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Доминиканская республика, Сальвадор и Панама разорвали дипломатические отношения с Тайванем. В ответ США отозвали из стран Карибского бассейна своих дипломатов.

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