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Сдавайтесь, а потом поговорим. Помпео об условиях диалога с Ираном

Политика

«Но нет никаких признаков, что они отступают»

Вашингтон, 21 сентября 2018, 22:50 — REGNUM  США будут вести диалог с Ираном в случае изменения его политики в нужную для Вашингтона сторону, заявил 21 сентября госсекретарь США Майк Помпео.

Иран должен прекратить поддерживать «Хезболлу» и быть «спонсором терроризма», перестать угрожать Израилю, но признаков желания сделать это Тегеран не показывает, сказал Помпео в интервью телеканалу MSNBC.

«Но нет никаких признаков, что они отступают, они продолжают нести террористическую угрозу по всему миру», — добавил госсекретарь США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила о просьбе иранского руководства организовать встречу Хасана Роухани с Дональдом Трампом на Генассамблее ООН. Позднее МИД Ирана официально опроверг эту информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Ирана: Тегеран никогда не просил встречи с Трампом

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Противостояние Ирана и США
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