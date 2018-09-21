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В Киеве в очередной раз продлили арест подозреваемым в убийстве Вороненкова

Политика

Арест продлен на два месяца

В Киеве в очередной раз продлили арест подозреваемым в убийстве Вороненкова
ErikaWittlieb

Киев, 21 сентября 2018, 22:27 — REGNUM  Двум подозреваемым в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Шевченковский районный суд Киева продлил арест на два месяца, сообщает 21 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, арест был продлен до 19 ноября. Отметим, суд в Киеве регулярно продляет подозреваемым по делу Вороненкова арест на два месяца.

Напомним, Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года, убийца был застрелен в свою очередь охранником экс-депутата. В октябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства завершено. В убийстве обвиняются два украинских жителя, уроженцы Днепропетровской и Херсонской областей 36 и 39 лет соответственно.

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