Группировка НАТО в Средиземноморье пополнилась фрегатом ВМС Германии

Берлин, , 22:17 — REGNUM Военно-морская группировка НАТО в Средиземном море пополнилась фрегатом ВМС Германии «Аугсбург», о проходе которого через Гибралтарский пролив 21 сентября свидетельствуют мониторинговые данные морских интернет-ресурсов.

Напомним, сейчас в восточной части Средиземноморья у берегов Сирии курсирует Вторая постоянная военно-морская группа НАТО, в составе пяти фрегатов ВМС Нидерландов, Канады, Испании, Франции и Греции, трех ракетных эсминцев ВМС США, четырех ударных атомных подводных лодок США и Британии и флагмана 6-го оперативного флота штабного корабля «Маунт Уитни».

Кроме того, на пути в Восточное Средиземноморье находится группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, наращивание в акватории Средиземного моря группировки носителей крылатых ракет и ударных кораблей проходит на фоне подготовки провокации боевиков в сирийском Идлибе. Провокация с отравляющими веществами должна стать поводом для удара США и их сателлитов по Сирии.

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