Пятница, 21 Сентября 2018 года
22:54:59 МСК

МИД Украины: Мы должны получить томос об автокефалии до выборов

Политика

Глава украинского внешнеполитического ведомства повторил все, что сказал ранее Порошенко

МИД Украины: Мы должны получить томос об автокефалии до выборов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дымовая завеса

Киев, 21 сентября 2018, 22:07 — REGNUM  Украине в ближайшие месяцы предоставят автокефалию, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 21 сентября УНИАН.

По его словам, Киев должен получить возможность создать поместную православную церковь до президентских выборов.

«Предоставление этого томоса вот буквально в ближайшие месяцы ставит и нас, и Вселенского патриарха, и церковь в очень сильную позицию», — безапелляционно заявил Климкин.

Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко сказал почти то же самое, однако не назвал сроки. По словам украинского президента, получение Украиной томоса об автокефалии «находится на финишной прямой».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине построят автокефальную церковь без разрешения Путина — Порошенко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автокефалия Украинской православной церкви
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить