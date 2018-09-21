«Курс на честность и прозрачность выборов» — эксперты о выборах в Хакасии

Москва, , 21:54 — REGNUM Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, который принимал участие в выборах главы региона от партии «Единая Россия», отказался от участия во втором туре губернаторских выборов. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил журналистам представитель избирательной комиссии региона Александр Чуманин.

«Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», — подчеркнул Александр Чуманин.

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«Снятие Виктора Зимина с выборов во втором туре в первую очередь связано с курсом на честность и прозрачность выборов, который взяла власть, — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«И после ситуации в Приморье, после всей этой истории с массовыми нарушениями, фальсификациями и так далее, стало понятно, что такие истории повторяться не должны», — подчеркнула Анна Федорова.

«Для Кремля важнее прозрачность и законность выборов, чем победа какого-то конкретного кандидата. Я думаю, что решение Виктора Зимина согласовано, конечно, с Москвой. И связано, в первую очередь, с тем, что его результаты, результаты его работы в должности, результаты первого тура — демонстрируют, что он высокого уровня поддержки избирателей не добился. И принял решение снять свою кандидатуру», — отметила эксперт.

«Уверена, что это решение было согласовано. Потому что лучше честные, нормальные, чистые выборы без кандидата от «Единой России», чем победа какого-то конкретного человека. И это, конечно, сейчас показывает приоритеты, которые власть сставит перед выборным процессом», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

В свою очередь директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что »Решение Зимина — это мужественное решение главы республики».

«Виктор Зимин решил не принимать участия в выборах главы республики Хакасия. По разным причинам. В первую очередь, наверное, как и он и говорит — по состоянию здоровья. Это тяжелый, ответственный шаг. Теперь, по законодательству, выборы будут перенесены на две недели, и во втором туре примут участие кандидат от Компартии, и кандидат от «Справедливой России». А выборы гарантировано будут честными и объективными», — отметил Вячеслав Смирнов.

Ранее на своей странице в социальных сетях директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин разместил комментарий по поводу ситуации в Приморском крае и предстоящих выборов в Республике Хакасия.

«Для Кремля важна чистота выборов. Мог бы Зимин победить исключительно чисто? Есть сомнения. А нелегитимность итогов выборов — это удар по всей политической системе, как мы уже убедились. Поэтому, как мне кажется, АП пришлось давить на Зимина — сам тот вряд ли ушел бы», — написал Павел Данилин.

«Нам Приморье новое не нужно. Тем более важно, чтобы весь протест канализировался в голосование на избирательных участках, а не в митинги или другие акции. В общем, вот идеальный кейс — губернатор уходит, не победив в первом туре, и теперь — через две недели конкурировать будут коммунисты и эсэры. Смогут ли они что-то сделать в Хакасии, или же накосячат втрое больше Зимина — покажет время», — отметил политолог на своей странице в социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Приморья после рекомендации ЦИК РФ признала выборы губернатора несостоявшимися. По итогам подсчета 100% бюллетеней во втором туре голосования действующий губернатор Андрей Тарасенко набрал 49,55% против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, однако стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях.

Теперь выборы губернатора Приморья будут назначены на декабрь 2018 года решением Законодательного собрания.