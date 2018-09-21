Почему Украина поссорилась с Румынией, Польшей, Венгрией, Вероной?

Москва, , 22:21 — REGNUM Соседние государства «берут пример с Российской Федерации», заявил 21 сентября глава Социалистической партии Украины Илья Кива. Он выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Кива объяснил, почему его страна поссорилась с Румынией, Польшей, Венгрией, Вероной, а теперь не все гладко даже с Великобританией.

«Мы ни с кем не ссорились, это внешняя политика наших соседей. Соседи берут пример с Российской Федерации и пытаются так же, как и вы, претендовать на часть плодородной земли украинской. Это нас всего-навсего подстегивает, мотивирует укрепляться, становиться сильнее», — сказал Кива по видеосвязи из Израиля, куда приехал, по его словам, помолиться.

Напомним, власти итальянской провинции Верона лишили президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина, которое тот получил в 2016 году. Голосование прошло в городском совете, где за лишение выступили 30 депутатов, против — трое.