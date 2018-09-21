МИД России против сохранения аппарата высокого представителя в БиГ

Сараево, , 21:38 — REGNUM Москва считает недопустимым дальнейшее сохранение аппарата высокого представителя в Боснии и Герцеговине. Об этом 21 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Баня-Луке.

Российский министр отметил, что Босния и Герцеговина в соответствии с Дейтонскими соглашениями признана как независимое суверенное государство и уже более 15 лет назад была членом Совета Безопасности ООН.

«То, что до сих пор здесь существует аппарат высокого представителя, назначаемый Западом, который может отменять любые договорённости между тремя конституционными народами, считаю недопустимым явлением на данном историческом этапе», — сказал глава МИД России.

Напомним, аппарат высокого представителя был создан в Боснии и Герцеговине после окончания войны 1992−1995 годов. Высокий представитель следит за соблюдением Дейтонского мирного соглашения, которым было утверждено современное административно-территориальное деление страны. При этом он обладает исключительными полномочиями и может отстранять от должности государственных деятелей, отменять решения боснийских властей и выносить свои собственные.

Российская сторона уже неоднократно выступала в ООН за упразднение этой должности, отмечая, что боснийцы давно могут самостоятельно принимать решения о будущем своей страны, тогда как любые односторонние шаги высокого представителя лишь ведут к осложнению ситуации.

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