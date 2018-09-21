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Махмуд Аббас: Палестина готова к переговорам с Израилем

Политика

«Мы не отвергали переговоры, как заявляют израильтяне»

Махмуд Аббас: Палестина готова к переговорам с Израилем
Chambre des Députés
Президент Палестиины Махмуд Аббас

Париж, 21 сентября 2018, 22:31 — REGNUM  Президент Палестины Махмуд Аббас уверяет, что его страна не отказывалась от переговоров с Израилем, 21 сентября передает агентство Associated Press.

«Мы не отвергали переговоры, как заявляют израильтяне… (Мы) готовы к любым конфиденциальным или публичным переговорам», — сообщил Аббас президенту Франции Эммануэлю Макрону на переговорах в Париже.

Сообщается также, что президент Палестины попросил президента Франции передать свои слова президенту США Дональду Трампу.

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