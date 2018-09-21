Казахстан предложил странам Туркестана совместно построить спутники

Астана, , 21:32 — REGNUM Казахстан предложил странам Туркестана совместно построить пять спутников для дистанционного зондирования земли, сообщает 21 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на директора департамента международного военно-технического сотрудничества министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асланбека Сырланова.

По его словам, космические аппреты смогут фотографировать объекты размером до пяти метров. Сырланов отметил, что каждая из пяти республик Туркестана сможет управлять одним спутникам, но получать информацию будет от сети спутников.

В настоящее время Узбекистан пользуется иностранными спутниками, поэтому казахстанская сторона предложила построить совместный аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Астане началась международная пресс-конференция по казахстанско-узбекистанскому сотрудничеству. В ходе мероприятия стороны определили направления военно-технического сотрудничества.

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