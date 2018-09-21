Пятница, 21 Сентября 2018 года
22:54:11 МСК

Казахстан предложил странам Туркестана совместно построить спутники

Политика

Космические аппреты смогут фотографировать объекты размером до 5 метров

Казахстан предложил странам Туркестана совместно построить спутники
Free-Photo
Спутник

Астана, 21 сентября 2018, 21:32 — REGNUM  Казахстан предложил странам Туркестана совместно построить пять спутников для дистанционного зондирования земли, сообщает 21 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на директора департамента международного военно-технического сотрудничества министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асланбека Сырланова.

По его словам, космические аппреты смогут фотографировать объекты размером до пяти метров. Сырланов отметил, что каждая из пяти республик Туркестана сможет управлять одним спутникам, но получать информацию будет от сети спутников.

В настоящее время Узбекистан пользуется иностранными спутниками, поэтому казахстанская сторона предложила построить совместный аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Астане началась международная пресс-конференция по казахстанско-узбекистанскому сотрудничеству. В ходе мероприятия стороны определили направления военно-технического сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Астана и Ташкент определили направления военно-технического сотрудничества

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Казахстана и Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить