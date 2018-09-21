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Второй тур выборов главы Хакасии пройдёт в ближайшие две недели

Политика

Свою кандидатуру с выборов снял временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин, выдвинутый «Единой Россией»

Второй тур выборов главы Хакасии пройдёт в ближайшие две недели
Иллюстрация: Samgtu.ru
Выборы

Абакан, 21 сентября 2018, 21:03 — REGNUM  Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, который принимал участие в выборах главы региона от партии «Единая Россия», снял свою кандидатуру. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил журналистам представитель избирательной комиссии региона Александр Чуманин.

«Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», — рассказал Чуманин.

Также Чуманин пояснил, что второй тур выборов, в котором будут участвовать лидер первого тура — кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, который набрал 44,81% голосов; а также занявший третье место в первом туре кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин.

Второй тур должен был пройти 23 сентября, однако теперь придется продлить подготовительный этап, и второй тур выборов губернатора Хакасии пройдёт в ближайшие две недели.

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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