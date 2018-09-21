Второй тур выборов главы Хакасии пройдёт в ближайшие две недели

Абакан, , 21:03 — REGNUM Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, который принимал участие в выборах главы региона от партии «Единая Россия», снял свою кандидатуру. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил журналистам представитель избирательной комиссии региона Александр Чуманин.

«Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», — рассказал Чуманин.

Также Чуманин пояснил, что второй тур выборов, в котором будут участвовать лидер первого тура — кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, который набрал 44,81% голосов; а также занявший третье место в первом туре кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин.

Второй тур должен был пройти 23 сентября, однако теперь придется продлить подготовительный этап, и второй тур выборов губернатора Хакасии пройдёт в ближайшие две недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Снятие главы Хакасии с выборов прокомментировала Памфилова