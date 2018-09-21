Беспорядки в Газе: на границе с Израилем погиб ещё один палестинец

Газа, Палестина, , 21:08 — REGNUM В ходе подавления беспорядков на границе сектора Газа и Израиля погиб один палестинец, десятки протестующих получили ранения, 21 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению министерства здравоохранения Газы, палестинец был убит огнем израильских военных, пострадавшие также имеют огнестрельные ранения.

Военные Израиля, в свою очередь, отметили, что протестующие бросали в солдат камни и самодельные бомбы, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

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