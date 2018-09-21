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Нетаньяху поручил продолжать контакты с Россией по делу о катастрофе Ил-20

Политика

Израильский премьер заслушал доклад главы ВВС по итогам его визита в Москву

Нетаньяху поручил продолжать контакты с Россией по делу о катастрофе Ил-20
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Иерусалим, 21 сентября 2018, 20:22 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 сентября заслушал доклад командующего ВВС Амикама Норкина по итогам его визита в Москву после катастрофы российского самолёта Ил-20 в Сирии, сообщили в канцелярии премьер-министра.

Как отмечается, в ходе совещания с руководителями силового блока Нетаньяху заслушал отчёт Норкина о переговорах с руководством ВКС России и дал распоряжение продолжать постоянные контакты с российской стороной.

Напомним, накануне командующий ВВС Израиля в ходе визита в Москву передал российским коллегам информацию по инциденту в Сирии, в результате которого погиб экипаж Ил-20.

Российский самолёт-разведчик в ночь на 18 сентября был сбил средствами ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16 на сирийскую провинцию Латакия. Находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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