Без «Единой России»: За пост главы Хакасии сразятся Коновалов и Филягин

Абакан, , 20:11 — REGNUM Действующий глава Хакасии, кандидат на выборах главы региона от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает избирательная комиссия Хакасии.

Сегодня стало известно, что Зимин написал заявление в избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона по состоянию здоровья.

Напомним, что второй тур выборов главы Хакасии пройдёт в воскресенье, 23 сентября. По действующему законодательству, Зимин мог снять свою кандидатуру не позднее чем за сутки до начала голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Хакасии, как и во многих других субъектах Федерации, выбирали главу региона. Однако ни одному кандидату не удалось набрать более 50% голосов, чтобы победить в первом туре.

Лидером первого тура оказался кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, который набрал 44,81% голосов.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин, выдвинутый от «Единой России», набрал только 32,42% голосов.

На третьем месте был кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, набравший 11,23%.

Теперь, после того, как Зимин снял свою кандидатуру, во втором туре за пост главы Хакасии будут сражаться Коновалов и Филягин.

При этом если Коновалов будет участвовать во втором туре единолично, то он для победы должен будет набрать 51% голосов.