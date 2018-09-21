Лавров: Недопустимо ставить Балканы перед выбором между Россией и Западом

Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 19:57 — REGNUM Балканы не должны становиться предметом распрей между Россией и западными странами, заявил 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Баня-Луке.

Глава МИД РФ назвал неприемлемыми попытки некоторых внешних игроков поставить народы региона перед выбором «либо с Западом, либо с Россией».

Он напомнил, что Москва наряду с США и странами Европы была одним из авторов Дейтонских соглашений, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, а также резолюции Совета Безопасности ООН 1244 по косовскому урегулированию.

«Мы не видим никаких причин для того, чтобы прекращать это взаимодействие, чтобы в очередной раз превращать Балканы в предмет распрей между Россией и западными коллегами», — сказал Лавров.

Напомним, глава МИД России 21 сентября посетил Боснию и Герцеговину с официальным визитом, в ходе которого, в частности, провёл встречи с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. Российский министр также принял участие в церемонии закладки камня в основание русско-сербского храма и культурного центра в Баня-Луке.

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