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Трамп отложил публикацию досье по «российскому вмешательству» в выборы

Политика

«Я в любой момент могу их рассекретить»

Трамп отложил публикацию досье по «российскому вмешательству» в выборы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Русский след

Вашингтон, 21 сентября 2018, 20:13 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп отложил публикацию документов федерального расследования по вмешательству России в выборы 2016 года в США, 21 сентября передает агентство Reuters.

«В конце концов, я в любой момент могу их рассекретить, если это окажется необходимым», — пояснил Трамп в «Твиттере».

Сообщается, что публикация документов, на которой ранее настаивал сам президент Трамп, отложена из-за беспокойства министерства юстиции США — минюст считает, что публикация может навредить расследованию.

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