Пятница, 21 Сентября 2018 года
21:28:21 МСК

СМИ: глава Хакасии снялся с выборов

Политика

Второй тур выборов главы Хакасии должен был состояться 23 сентября

СМИ: глава Хакасии снялся с выборов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Зимин

Абакан, 21 сентября 2018, 19:49 — REGNUM  Глава Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики. Об этом 21 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в избирательной комиссии региона.

«Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья», — цитирует информагентство источника.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября состоялись выборы главы Хакасии. Однако ни один из кандидатов не сумел набрать пятьдесят процентов плюс один голос. 23 сентября в Хакасии должен был состояться второй тур губернаторских выборов. В нём должны были принять участие Виктор Зимин и Валентин Коновалов.

Читайте развитие сюжета: Снятие главы Хакасии с выборов прокомментировала Памфилова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Второй тур выборов главы Хакасии-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить