Президент Сербии прибудет в Москву для переговоров с Владимиром Путиным

Белград, , 19:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в начале октября посетит Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава республики сообщил в Twitter по итогам состоявшийся 21 сентября встречи с послом России в Белграде Александром Чепуриным.

«Я с нетерпением жду новой встречи с президентом Путиным. Уверен, что наши беседы приносят большую пользу сербскому и русскому народам», — написал Александр Вучич.

Российский посол, в свою очередь, сообщил в своём микроблоге, что в ходе краткой встречи с Вучичем обсуждались «модальности предстоящего визита президента Сербии в Москву».

«Поездка состоится в начале октября. На встрече с президентом Путиным предполагается обсудить ключевые двусторонние и региональные вопросы. Настрой позитивный», — сообщил посол.

По информации агентства «Танюг», визит Александра Вучича в Россию намечен на 2 октября.

Напомним, в августе президент Сербии заявлял, что рассчитывает дважды встретиться с российским лидером до конца текущего года. По его словам, Владимир Путин может совершить ответный визит в Сербию в ноябре, когда в республике будут проходить торжества по случаю 100-летия победы в Первой мировой войне.

Президент России принимал сербского коллегу в Кремле 8 мая, а на следующий день Вучич вместе с Путиным и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху участвовал в шествии «Бессмертного полка» в Москве. На переговорах президентов двух стран обсуждались поставки военной техники, российско-сербские отношения, а также проблема Косово и Метохи.