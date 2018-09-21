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Договора-предательства больше нет. Пора заговорить о Донбассе?

Политика

«Многие говорили, что этот договор — предательство России»

Договора-предательства больше нет. Пора заговорить о Донбассе?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Москва, 21 сентября 2018, 19:56 — REGNUM  Договор о дружбе с Украиной сдерживал Россию от территориальных притязаний, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 21 сентября, выступая в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Большой договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией был целиком и полностью выгоден Украине. Именно поэтому он так болезненно в 90-е годы проходил через Госдуму, болезненно воспринимался многими политиками», — заявил он.

«Острейшие споры. Многие говорили, что этот договор — предательство России», — вспомнил 1997 год, когда был подписан документ, бывший депутат, политолог Сергей Марков.

«Многие и сейчас так говорят. На основе этого договора (и только этого договора) заключен целый ряд соглашений, в частности, соглашение 2003 года о взаимном признании границ», — продолжил Корнилов.

По его словам, поскольку вопрос Крыма «уже снят, теперь можно говорить и о Донбассе, других прилегающих к России территориях».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил 21 сентября о передаче России ноты, в которой говорится о приостановлении действия данного соглашения. Ранее соответствующий указ подписал украинский президент Петр Порошенко.

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