Граждане России все больше доверяют Государственной думе

Москва, , 18:57 — REGNUM Рост положительной оценки российских законов связан с общим изменением настроя граждан по отношению к Государственной думе, где наладили дисциплину, началась реальная дискуссия по законопроектам, а оппозиционные фракции стали добиваться принятия своих инициатив.

Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, комментируя результаты социологического опроса фонда «Общественное мнение».

По его словам, избиратели всегда хотели видеть своих избранников на рабочем месте, а не обычные ранее ситуации, когда депутаты «нажимали поочерёдно кнопки за своих товарищей».

«Мы начали реально обсуждать законопроекты. Раньше оппозиционные фракции вносили свои инициативы, выступали, призывали большинство, оно отмалчивалось, потом просто голосовало против. Сейчас дискуссия, сейчас большинство реально высказывает своё мнение, пошёл живой парламентский процесс, и это тоже отмечено общественным мнением», — сказал Михаил Емельянов.

Депутат также отметил, что теперь оппозиционные фракции добиваются принятия своих инициатив.

«Например, «Справедливой России» удалось провести пять законопроектов за одну прошлую сессию, и это тоже, видимо, отмечается избирателями и в целом отражается на качестве законопроектной работы», — уточнил Михаил Емельянов.

По мнению первого замглавы фракции «Единая Россия», члена комитета по бюджету и налогам Андрея Исаева, рост доверия к российским законам связан с тем, что в России растёт правовая культура.

«Всё больше людей изучают законы и пользуются законами для защиты своих прав, получения определённых преференций, если они по закону положены. Вторая составляющая связана с тем, что в последнее время мы принимаем достаточно много полезных для людей законов», — сказал Андрей Исаев.

И очень важный фактор, по его словам, связан и с работой самого парламента.

«В этом созыве работа Госдумы стала гораздо более открытой и гораздо более серьёзно воспринимается гражданами, начиная с того, что все депутаты ходят на пленарные заседания, заканчивая тем, что наиболее резонансные законопроекты получают широкое общественное обсуждение, по ним организуются общественные, парламентские слушания, в которых участвуют все заинтересованные стороны», — отметил парламентарий.

Напомним, ранее фонд «Общественное мнение» провёл опрос об отношении россиян к российским законам в 53 регионах страны среди 1500 респондентов. Социологи отметили, что 74 процента опрошенных считают, что каким бы закон ни был, его нужно соблюдать. При этом, согласно опросу, 53 процента респондентов считают российские законы в целом хорошими, противоположного мнения придерживаются 25 процентов.

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