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Верховная рада отложила на полгода изменение конституции Украины

Политика

Изменение конституции Украины – достаточно длительный процесс

Киев, 21 сентября 2018, 18:48 — REGNUM  Верховная рада будет принимать закон об изменении конституции Украины в конце зимы или весной, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, сообщает 21 сентября «Укринформ».

По его словам, внесение изменений в конституцию страны является достаточно длительным процессом. Для этого Верховная рада сначала должна набрать 300 голосов для отправки закона в Конституционный суд Украины, потом суд должен одобрить закон, потом парламент должен провести голосование, на котором закон должен набрать минимум 226 голосов, а потом, на следующей сессии, за законопроект снова должно набраться 300 голосов.

Напомним, ранее Рада передала в Конституционный суд Украины закон, который закрепляет в конституции Украины ее желание вступить в ЕС и НАТО.

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Политическая жизнь Украины
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