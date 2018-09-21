Золотая жила: Шнуров и подобные жгут, заливая в бюджет

Валерий Шахов, , 18:47 — REGNUM

Сначала про нецензурную брань. Обсценная (по-латыни) или, по-русски, непристойная, распутная, безнравственная лексика, именуемая также лексикой инвективной, что по-русски значит площадная, а проще всё вместе просто матерщина или мат, открывается на настоящем этапе исторического процесса в качестве ранее в общем-то известном, но в количестве, о котором реально не предполагалось никем. В узаконенных публичных отношениях мат, как в старой детской игре «черный с белым не берите, да и нет не говорите», был как бы запрещен. Употребление матерных слов в общественном месте расценивалось как хулиганство и каралось штрафами. Но это были попытки, преследовавшие исключительно цели морально-нравственного характера, поскольку не был еще изобретен и опробован механизм, с помощью которого на этом можно было бы зарабатывать.

Да, подавляющее большинство рассерженных, веселых или просто, безотносительно к их душевному состоянию, граждан ежедневно и многократно совершали хулиганство в виде произнесения матерных слов и словесных конструкций в общественных местах. И если бы каждого из них можно было при этом фиксировать, документировать и наказывать (читай штрафовать), бюджет бы пух, как лицо человека, беспробудно принимающего спиртные напитки (читай «морда алкоголика»). Но попробуй было их поймай.

Времена изменились, появился Интернет, куда со всеми прочими свободами слов и выражений хлынули обсценные реки — инвективные берега, осушать и рекультивировать которые возможно только запретом самого интернета. При этом, коль скоро массы массово перелетели в другой, виртуальный мир, оставляя в этом бренном мире всё ему присущее, и прежде всего информацию на бумажных носителях, туда же — в Интернет опять же массово стали перелетать средства массовой информации, или просто из трёх букв — СМИ. Поначалу они буйствовали. Писали, как слышали, обсценом поливали, инвективой прикладывали. «Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, и тогда» приняли закон: за изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань — штраф. Поскольку количество СМИ в интернете хоть и не малое, но, в отличие от количества других его обитателей, конечное, более того, точно посчитанное, а также учитывая, что все СМИ зарегистрированы, личности, явки известны, а трудозатраты на фиксацию и документирование буйств их фантазии с матерком и задоринкой интернет сводит к минимуму, этот закон гениален с точки зрения монетизации антиобщественного поведения. Такой «родник» никогда не иссякнет. Он может менять интенсивность биения, то утихая, то усиливаясь, но не иссякнет. А потому Роскомнадзор (мир ему) неустанно и неусыпно мониторит контекст контента, фиксирует и актирует вот это: «четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения. Выявленные слова не содержатся в словниках нормативных словарей современного русского языка, а в специальных словарях содержат пометку «Табу!», что, учитывая контекст их употребления, позволяет отнести данные слова к категории нецензурной брани» © Роскомнадзор (мир ему).

Теперь о цифрах. Не ручаюсь за точность, в начале 2018 года в нашей стране количество действующих СМИ составило: печатные издания — 52 629; электронные издания — 12 746; информационные агентства — 1486; сетевые издания — 6038; электронные периодические издания — 4720.

При этом надо понимать, что большинство печатных изданий имеет сайт, на котором также распространяют информацию. Точность цифр тут не суть, понять хотя бы порядок. Возьмем 70 000. Это число потенциальных правонарушителей. Сколько можно «снять» с каждого за страсть к запретным плодам речевой деятельности? Вот закон, ч. 3 ст. 13.21 (чертова дюжина точка очко): Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань, —

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц — от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения».

Итак, если привлекают главного редактора СМИ, то с него среднее 3,5 тыс. руб. Если привлекают юридическое лицо, то с него среднее 110 тыс. руб. А если и это усреднить, то получаем 56,75 тыс руб. с каждого СМИ за нецензурную брань. Вот если сразу их всех, нет, ну, не в один день, а в промежутке в несколько дней оштрафовать, то за короткий промежуток получается аж 3,972 миллиарда рублей. Да, конечно, главреды не лыком шиты, ибо поднаторели, продукты речевой деятельности фильтруют. Проскакивают, конечно, мелкие пылинки, но не так чтобы на три миллиарда оптом. И где доход в казну?

Теперь про Шнурова и иже подобных. Да, Шнуров — бренд и пропагандист придуманного им же брендреализма. К этому можно относиться по-разному, но это есть. Пока, естественно, есть. А потому, опять же пока, интерес СМИ к любой его новинке бывает сопоставим с интересом к новой модели айфона в том смысле, что только абсолютно ленивое СМИ не напишет по этому поводу хоть чего-нибудь. И вот тут-то фильтры дают слабину, родник начинает бить, как вулкан. Автор и исполнитель собственных песен прекрасно себя чувствует, собирает миллионы просмотров и с ухмылкой монетизирует их. Новая песня сколько ему принесет? Ну, миллион долларов, то есть миллионов 60 рублями. Много? Главное не в этом, главное в том, что, кроме дохода, ему ничего не будет, он просто отматерился и пошел продолжать почивать на лаврах, значительно упрочив свое материальное положение. СМИ же застрочили, а Роскомнадзор (мир ему) включил запись. И вот уже его принтеры всем скопом чеканят:

«Событие административного правонарушения: в соответствии с требованиями … КоАП РФ составлен настоящий протокол о том, что в ходе мониторинга в отношении средства массовой информации < любое почти можно ставить> выявлено нарушение, выразившееся в следующем: В издании… по адресу https://… размещен материал …, который включает в себя видеоматериал под названием <тут упоминается ролик группы> содержащий на временном отрезке… нецензурную брань:

(00:31) «…Ну, а выпить не с кем, б**дь.» и далее несколько цитат в транскрипции Роскомнадзора.

Протокол, суд, штраф, доход в казну, совокупный доход в казну со всех СМИ, миллиарды…

И это потому что: томимый духовной жаждой (или просто жаждой) автор, текст с матом, аккомпанемент, ролик, произведение искусства, успех, неподсуден, доход.

Наверное, на доход он нашел «с кем выпить, б**дь». И, может, когда напившийся лежал, Роскомнадзора глас воззвал:

Восстань, Шнурок, и делай дело!

Ты прорюхал менталитет!

Ходя направо и налево,

Обсценом заливай бюджет!

Вопрос в следующем. Если есть нечто, что признается искусством и частью культуры, можно сказать, поддерживается на самом высоком уровне, если произведения из области этого вида искусства не запрещены, широко (даже очень) доступны публике без ограничений как вживую, так и по различным средствам коммуникаций, почему цитирование этих произведений в СМИ с соблюдением всех требований законодательства об авторском праве административно наказуемо? Ведь закон наказывает за изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань. Есть законное, не запрещенное произведение искусства. Изготовил его автор, не являющийся СМИ. Произведения этого автора не есть продукция СМИ. И если СМИ цитирует эти произведения, оно распространяет цитаты из произведений искусства, имеющих автора (изготовителя), а отнюдь не продукцию СМИ.

Нечто подобное было, когда наказывали за фото парада Победы с изображениями штандартов поверженных фашистов. Схема — протокол, суд, штраф, доход в казну — работала. И долго работала, долго наказывали, пока общество вообще и СМИ особенно не вздыбились.

Вопрос есть. И его надо бы решать, если кому не поф*г. Ну да, можно, конечно, в судебном порядке, только это когда если и разрешится, то и про Шнурова и иже с ним уже забудут. Доход же в казну…

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