Спикер Европарламента посоветовал экс-советнику Трампа Бэннону «идти домой»

Рим, , 18:32 — REGNUM Бывшему советнику Дональда Трампа Стиву Бэннону не стоит приезжать в Европу и учить ее жителей тому, что нужно делать для разрушения Европы, заявил в пятницу, 21 сентября, спикер Европарламента Антонио Таяни, передает информагентство Ansa.

«Дорогой синьор Бэннон, возвращайтесь домой. Если вы приехали сюда как турист, так и будьте туристом и лучше молча», — сказал Таяни.

Как сообщалось ранее, Бэннон в последние недели проводит встречи с европейскими политиками. Он намерен содействовать объединению усилий «популистов» и сторонников национальных суверенитетов всех стран Евросоюза накануне выборов в Европарламент в мае 2019 года.

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