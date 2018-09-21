В Кировограде депутаты пожаловались на фиктивные взятки от полицейского

Кировоград, Украина, , 18:27 — REGNUM Главу управления защиты экономики полиции Кировограда (в 2016 году переименован в Кропивницкий) Владимира Духно депутаты горсовета обвинили в открытии фиктивных уголовных дел, сообщает 21 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, депутаты уверены, что Духно специально провоцирует людей на дачу взятки, после чего заводит на них уголовные дела. Горсовет Кировограда уверен, что таким образом полицейский улучшает свою статистику раскрываемости и заодно свое благосостояние.

Депутаты отметили множество нарушений, выявленных при обысках, привлечении понятых и так далее.

Напомним, ранее первый замглавы госслужбы геологии и недр Украины был задержан за организацию преступной схемы вымогательства взяток за решение «особых» вопросов.