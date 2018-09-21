В Италии опровергли возможность возвращения Берлускони в правительство

Рим, , 18:25 — REGNUM Заявление заместителя премьер-министра Италии Джанкарло Джорджетти о том, что действующее правительство проработает в течение всего пятилетнего срока, опровергает предположения о возращении в правительство Сильвио Берлускони, сообщает Affari Italiani в пятницу, 21 сентября.

Эти предположения появились после встречи лидеров правых партий Италии — Сильвио Берлускони («Вперед, Италия») и вице-премьера Маттео Сальвини («Лига») и особенно после заявления Берлускони о том, что правительство вскоре вновь будет правым.

Однако прозвучавшее сразу вслед за этим заявление Джорджетти, который является заместителем не только премьера Джузеппе Конте в правительстве, ни и Сальвини — в «Лиге», говорит о том, что Берлускони был излишне оптимистичен.

Ранее эксперты предполагали, что Берлускони и Сальвини вернутся к тактическому союзу, существовавшему до марта 2018 года, когда после успеха на выборах Сальвини «ушел» от правого союзника к «Движению 5 звезд», с которым и сформировал коалицию.

Новое старое объединение позволило бы Берлускони вернуться в правительство, а Сальвини, чей рейтинг за время пребывания у власти вырос с 17 до 32% — возглавить это правительство, предполагали наблюдатели.

Однако пока представители и «Лиги», и «Движения 5 звезд» опровергают ежедневно поступающие предположения о скором разладе и продолжают работать в состав коалиционного правительства.

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