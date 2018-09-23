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Во Владимире начался второй тур выборов губернатора

Политика

За пост главы региона борются Светлана Орлова и Владимир Сипягин

Во Владимире начался второй тур выборов губернатора
Flying Russian
Золотые ворота во Владимире

Владимир, 23 сентября 2018, 08:00 — REGNUM  Во Владимирской области 23 сентября открылось 985 участков, на которых жители региона смогут проголосовать на выборах губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM. Во втором туре за пост главы региона борются Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР). Избирательная комиссия подготовила более 1,1 млн бюллетеней для голосования.

Отметим, что три участка расположены в больницах (два во Владимире, один — в Коврове). На 44 участках в Александровском районе будут работать КОИБы.

«Все участники готовы к проведению повторного голосования, проведены проверки сотрудниками МЧС и МВД», — сообщал ранее глава регионального избиркома Вадим Минаев.

Всего в списки избирателей включены более 1,3 млн человек.

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Второй тур выборов губернатора Владимирской области — 2018
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