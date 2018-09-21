Итальянские СМИ пошли в контратаку на экспертов ЕС

Рим, , 18:08 — REGNUM Обозреватели итальянского издания Affari Italiani в пятницу, 21 сентября, обрушились с резкой критикой на экспертов Организации по кооперации и экономическому развитию ЕС.

Днем ранее, 20 сентября, эксперты этой организации пересмотрели в сторону ухудшения экономический прогноз в отношении Италии. В 2018 году рост экономики, по мнению экспертов, составит 1,2%, а не 1,4%, как ожидалось ранее.

Причиной замедления роста является «неуверенность» рынков в том, какие экономические решения будет принимать новое правительство Италии, полагают эксперты. Они посоветовали правительству Италии не снижать пенсионный возраст.

В тот же день вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что эксперты ЕС не должны вмешиваться в процесс принятия решений в суверенных государствах их демократически избранными правительствами. Снижение пенсионного возраста входило в число предвыборных обещаний, поддерживается двумя третями избирателей и будет исполнено вопреки любым заявлениям экспертов, сказал вице-премьер.

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Обозреватели Affari Italiani в свою очередь обращают внимания на то, что сами эксперты этой организации уходят на пенсию в 50 лет, при этом пенсии этих «мандаринов» (оплачиваемые из бюджета ЕС, то есть в том числе и гражданами Италии) являются «космически высокими».

Эти граждане, работая в престижном месте и в утонченной атмосфере, получают дотированные в том числе и итальянцами очень высокие зарплаты за свои экспертные выводы о том, что из граждан Италии нужно выжать все до последнего цента, как ранее из граждан Греции, чтобы они были посговорчивее, отмечают журналисты.

А если правительство Италии принимает не те решения, в которых заинтересованы «мандарины», то эти последние снижают свою «экспертную оценку» роста итальянского ВВП, что приводит к снижению итальянских котировок на биржах и к экономическим потерям Италии, констатируют обозреватели издания.