Киев, , 18:00 — REGNUM Возможность начать специальное досудебное расследование против лидера ЛДПР Владимира Жириновского получила генеральная прокуратура Украины (ГПУ), сообщает 21 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, разрешение начать расследование дал Шевченковский районный суд Киева. Кроме Жириновского под статью попали еще двое депутатов Госдумы. Генпрокуратура обвиняет лидера российской партии в поддержке Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Так, в ГПУ заявили, что Жириновский в марте-апреле 2014 года «создал и возглавил организованную группу» из депутатов Госдумы и членов ЛДПР, которые собирали средства на поддержку республик.

Напомним, западные страны регулярно поставляют Украине оружие, боеприпасы и обеспечивают ВСУ деньгами, которые используются Киевом в Донбассе. Однако это Киев считает «помощью международных партнеров», а не спонсированием убийства собственных граждан.