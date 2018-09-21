Вьетнам строит электронное правительство

Ханой, , 22:47 — REGNUM 20 сентября состоялось первое заседание государственного комитета по строительству электронного правительства. Выступая на открытии заседания, премьер-министр Нгуен Суан Фук отметил, что идея о строительстве электронного правительства во Вьетнаме существует уже давно, однако организация работы на этом направлении оказалась непростой.

По оценке ООН, Вьетнам занимает 88-е место в рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства. В регионе Юго-Восточной Азии (ЮВА) Вьетнам занимает 6-е место и находится за такими странами как: Сингапур, Малайзия, Бруней, Таиланд и Филиппины. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в рамках заседания был представлен доклад развития электронного правительства во Вьетнаме до 2025 г.