Небо надежно прикрыто: в Крыму появился третий комплекс С-400

Евпатория, Крым, , 17:52 — REGNUM Тенденция усиления обороны Крыма наблюдается с момента его возвращения в состав России и в ближайшие годы, по всей видимости, сохранится, отметил в пятницу, 21 сентября, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя появление на полуострове третьего дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400.

Как сообщалось ранее, на боевое дежурство в Евпатории заступил третий дивизион ЗРК С-400 «Триумф». Два аналогичных комплекса размещены в Феодосии и Севастополе. По данным РИА Новости, в ближайшее время вблизи Джанкоя будет развернут и четвертый дивизион С-400.

Учитывая тот факт, что территориальная принадлежность Крыма оспаривается Украиной и большинством западных стран, усиление обороны полуострова не вызывает удивления.

Тенденция по усилению группировки войск в Крыму наблюдается с момента воссоединения с Россией в 2014 году и, вероятно, сохранится в ближайшие годы.

Полуостров получил действительно мощную систему ПВО. 3 дивизиона наиболее современных российских зенитных ракетных комплексов большой дальности способны надёжно прикрыть небо над полуостровом.