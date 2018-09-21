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Завершились переговоры премьер-министра Индии и президента Афганистана

Политика

Завершились переговоры премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Афганистана Ашрафа Гхани, в ходе которых был затронут широкий круг вопросов по развитию двустороннего сотрудничества между странами

Нью-Дели, 21 сентября 2018, 17:50 — REGNUM  В Нью-Дели прошли переговоры по широкому кругу вопросов развития двустороннего сотрудничества между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Афганистана Ашрафом Гани. Встреча началась с обсуждения мирного процесса в Исламской Республике Афганистан, которая уже долгое время страдает от бедствий войны.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», Индия всегда выступала в поддержку усилий афганского правительства в процессе мирного урегулирования и стабилизации обстановке в стране.

Кроме того, Индия также активно вовлечена в процесс реконструкции инфраструктуры и восстановления экономики Афганистана. С 2002 года Индия оказала помощь исламской республике в размере 2 миллиардов долларов США для социально-экономического развития страны.

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Зарубежная хроника
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