Завершились переговоры премьер-министра Индии и президента Афганистана

Нью-Дели, , 17:50 — REGNUM В Нью-Дели прошли переговоры по широкому кругу вопросов развития двустороннего сотрудничества между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Афганистана Ашрафом Гани. Встреча началась с обсуждения мирного процесса в Исламской Республике Афганистан, которая уже долгое время страдает от бедствий войны.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», Индия всегда выступала в поддержку усилий афганского правительства в процессе мирного урегулирования и стабилизации обстановке в стране.

Кроме того, Индия также активно вовлечена в процесс реконструкции инфраструктуры и восстановления экономики Афганистана. С 2002 года Индия оказала помощь исламской республике в размере 2 миллиардов долларов США для социально-экономического развития страны.