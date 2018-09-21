Сеул, 21 сентября 2018, 17:48 — REGNUM Рейтинг президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, вырос на 6,3% после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который проходил в Пхеньяне 18−20 сентября. Как сообщает южнокорейское новостное агентство KBS, в течение последних последних 6 недель уровень поддержки президента был рекордно низким с момента его избрания главой государства в мае 2017 года. Сейчас рейтинг Мун Чжэ Ина составляет 59,4%, а отрицательно его деятельность оценивают 33,8% респондентов, что на 7,9% меньше, чем неделю назад. Такой рост поддержки и снижение негативного рейтинга эксперты объясняют успехом межкорейского саммита и значительным прогрессом в переговорах с Северной Кореей о ядерном разоружении.
После межкорейского саммита рейтинг президента Южной Кореи вырос
После сильного падения уровня поддержки, Мун Чжэ Ин вновь пользуется популярностью среди населения Южной Кореи
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