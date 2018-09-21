Песков отреагировал на новости об «отказе» Путина обсуждать с Асадом Ил-20

Москва, , 17:39 — REGNUM Сообщениям израильских СМИ о нежелании Владимира Путина отвечать на звонки Башара Асада после гибели в Сирии самолета Ил-20 верить нельзя, заявил 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», — сказал по этому поводу журналистам Дмитрий Песков.

Напомним, ряд СМИ Израиля опубликовали сообщения о том, что президент России отказался общаться по телефону с сирийским президентом Асадом после инцидента с гибелью российского самолета-разведчика. Официальный Тель-Авив обвинил в случившемся военных Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентяьря российския самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО из-за того что израильские истребители прикрылись им от радаров при нанесении авиаударов по сирийской провинции Латакия. Минобороны России расценивает эти действия ВВС Израиля намеренными, провокационными и недружественными и оставляет за собой право на ответные меры.

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