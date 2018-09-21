Народный Хурал Калмыкии: состав новый, председатель – тот же

Элиста, , 17:39 — REGNUM Народный Хурал Калмыкии шестого созыва провел свое первое, организационное, заседание 20 сентября. На заседании был выбран председатель парламента определены главы комитетов, сообщила пресс-служба Народного Хурала.

На должность председателя парламента республики было выдвинуто две кандидатуры. Первую — Анатолий Козачко, секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» и председателя парламента предыдущего созыва — предложил глава Калмыкии Алексей Орлов. Он отметил, что состав парламента обновился на 60%, заявив, что «это люди новые, но никак не опытные», отметив, что Козачко, напротив, имеет опыт. Еще одним кандидатом стал представитель «Справедливой России» Намсыр Манджиев. В итоге большинство голосов на пост был избран Козачко. В должности первого зампредседателя парламента утверждена Саглар Бакинова (от КРО ВПП «Единая Россия»), заместителя председателя — Николай Нуров (КРО ПП КПРФ).

Отметим, что с сенатором депутаты парламента определятся на следующем заседании, 24 сентября. Известно, что «Единая Россия» намерена выдвинуть кандидатуру Алексея Майорова.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября в Народный Хурал (парламент) Калмыкии было избрано 27 депутатов: 21 мандат получили представители «Единой России», четыре мандата — у КПРФ, реготделение партии «Справедливая Россия» — два мандата.

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