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Министры иностранных дел Индии и Пакистана встретятся в Нью-Йорке

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял предложение премьер-министра Пакистана Имран Хана о встрече министров иностранных дел двух стран на полях Генеральной Ассамблеи ООН

Нью-Дели, 21 сентября 2018, 18:52 — REGNUM  Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равеш Кумар подтвердил, что министр иностранных дел Сушма Сварадж встретится со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya, заявление индийского МИДа было сделано после того, как стало известно, что премьер-министр Пакистана Имран Хан направил своему индийскому коллеге письмо с предложением разрешить все спорные вопросы, в том числе проблему Кашмира. В письме он также предложил провести встречу министров иностранных дел.

В августе 2018 года Нарендра Моди направил письмо своему пакистанскому коллеге с надеждой на «конструктивный диалог» с Исламабадом. Переговоры министров иностранных дел двух стран станут первыми после того, как в июле 2018 года к власти в Пакистане пришло новое правительство во главе с Имран Ханом.

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Зарубежная хроника
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