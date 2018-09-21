Министры иностранных дел Индии и Пакистана встретятся в Нью-Йорке

Нью-Дели, , 18:52 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равеш Кумар подтвердил, что министр иностранных дел Сушма Сварадж встретится со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya, заявление индийского МИДа было сделано после того, как стало известно, что премьер-министр Пакистана Имран Хан направил своему индийскому коллеге письмо с предложением разрешить все спорные вопросы, в том числе проблему Кашмира. В письме он также предложил провести встречу министров иностранных дел.

В августе 2018 года Нарендра Моди направил письмо своему пакистанскому коллеге с надеждой на «конструктивный диалог» с Исламабадом. Переговоры министров иностранных дел двух стран станут первыми после того, как в июле 2018 года к власти в Пакистане пришло новое правительство во главе с Имран Ханом.