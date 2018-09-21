Премьер-министр Пакистана Имран Хан провел переговоры с руководством ОАЭ

Абу-Даби, , 18:28 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан прибыл в Абу-Даби с официальным визитом. По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, пакистанский премьер провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Зайд аль-Нахайяном. На переговорах также присутствовали министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, министр финансов Асад Умар, министр информации и телерадиовещания Фавад Чаудхри, а также советник по торговле Абдул Разак Дауд.

Лидеры обеих стран обсудили вопросы двусторонних отношений, международные и региональные проблемы, а также возможности укрепления сотрудничества. Лидеры высоко оценили нынешний уровень взаимоотношений, однако договорились развивать их и далее, в том числе по линии торгового и инвестиционного сотрудничества.