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Премьер-министр Пакистана Имран Хан провел переговоры с руководством ОАЭ

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан побывал в Объединённые Арабские Эмираты с официальным визитом

Абу-Даби, 21 сентября 2018, 18:28 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан прибыл в Абу-Даби с официальным визитом. По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, пакистанский премьер провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Зайд аль-Нахайяном. На переговорах также присутствовали министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, министр финансов Асад Умар, министр информации и телерадиовещания Фавад Чаудхри, а также советник по торговле Абдул Разак Дауд.

Лидеры обеих стран обсудили вопросы двусторонних отношений, международные и региональные проблемы, а также возможности укрепления сотрудничества. Лидеры высоко оценили нынешний уровень взаимоотношений, однако договорились развивать их и далее, в том числе по линии торгового и инвестиционного сотрудничества.

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Зарубежная хроника
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