Пятница, 21 Сентября 2018 года
18:11:18 МСК

Рязанские депутаты выбрали главу города

Политика

Председателем гордумы и главой города стала Юлия Рокотянская, представляющая «Единую Россию»

Рязань, 21 сентября 2018, 17:31 — REGNUM  Председателем Рязанской городской думы и главой Рязани стала представительница «Единой России» Юлия Рокотянская. Такое решение депутаты нового созыва приняли на первом заседании 21 сентября, сообщила пресс-служба гордумы.

Кандидатов по пост спикера гордумы представили две партии — «Единая Россия» и КПРФ, которая выдвинула Дениса Сидорова.

«На основании протокола голосования главой муниципального образования, председателем Рязанской городской Думы III созыва утверждена Юлия Рокотянская», — сообщили в пресс-службе.

Также депутаты выбрали заместителей главы города. Первым заместителем стала Лариса Максимова («Единая Россия»), заместителем Дмитрий Панкин (ЛДПР).

ИА REGNUM напоминает, что выборы нового созыва гордумы Рязани состоялись 9 сентября. В результате голосования по единому избирательному округу и в одномандатных округах большинство мест в парламенте заняли представители «Единой России» — 25 из 40, по шесть мандатов досталось КПРФ и ЛДПР, три — «Справедливой России».

Читайте ранее в этом сюжете: ЕР предлагает отдать пост спикера гордумы Рязани в женские руки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить