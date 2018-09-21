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Мэй: Переговоры по Brexit в тупике

Политика

Этого следовало ожидать

Мэй: Переговоры по Brexit в тупике
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Лондон, 21 сентября 2018, 17:30 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по выходу Соединённого королевства из Европейского союза оказались в тупике. Заявление Мэй было опубликовано сегодня, 21 сентября, на официальном сайте кабинета министров Великобритании.

По словам Мэй, председатель Европейской комиссии Дональд Туск заявил о неприемлемости предложений Великобритании по параметрам Brexit.

«Вчера Дональд Туск сказал, что наши предложения подорвут единый рынок. Он не объяснил, каким образом, и не выдвинул встречных предложений. Таким образом, мы находимся в тупике», — сказано в заявлении Мэй.

Она также подчеркнула, что на нынешнем, уже позднем этапе переговоров якобы совершенно неприемлемо отвергать позиции другой стороны без детальных объяснений.

В связи с этим Мэй требует, чтобы Евросоюз обнародовал реальные проблемы и какие есть альтернативы, чтобы их можно было обсудить.

«Пока этого не произойдёт, мы не сможем достичь прогресса», — заявила Мэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что план Мэй по выходу Великобритании из ЕС совершенно неприемлемый.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: План Мэй по выходу из ЕС — неприемлемый

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Выход Великобритании из Евросоюза
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