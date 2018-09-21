Пакистан: король Саудовской Аравии не просил освободить Наваза Шарифа

Исламабад, , 18:51 — REGNUM Министр информации и телерадиовещания Фавад Чаудхри заявил, что король Саудовской Аравии Салман не просил премьера Пакистана Имран Хана освободить бывшего премьер-министра Наваза Шарифа.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теории о том, что освобождение бывшего премьера связано с визитом премьер-министра Имран Хана в Саудовскую Аравию появились из-за того, что эти события произошли одновременно.

19 сентября Наваз Шариф и его дочь, Марьям Наваз, по решению Верховного суда Пакистана были отпущены из тюрьмы в Равалпинди. Дело о коррупции, главным обвиняемым в котором был бывший премьер, было приостановлено. По словам министра информации и телерадиовещания, между визитом Имран Хана в Саудовскую Аравию и освобождением Наваза Шарифа нет никакой связи. «Он не настолько важен», — прокомментировал ситуацию Фавад Чаудхри. Он также добавил, что Наваз Шариф и ближайшие члены его семьи не имеют права покидать страну и должны «вернуть все награбленные деньги в Пакистан».