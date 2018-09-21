Саудитов пригласили присоединиться к Китайско-пакистанскому коридору

Исламабад, , 17:54 — REGNUM После завершения двухдневного визита премьер-министра Пакистана Имран Хана в Саудовскую Аравию министр информации и телерадиовещания Фавад Чаудхри сообщил, что премьер пригласил королевство присоединиться к Китайско-пакистанскому экономическому коридору.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в ходе поездки Имран Хан должен был убедить саудовских партнеров выделить заем для спасения пакистанской экономики. Министр Фавад Чаудхри 20 сентября не сообщил журналистам ничего относительно финансовой помощи, однако добавил, что ожидает масштабных саудовских инвестиций в пакистанскую экономику.

Таким образом, Саудовская Аравия стала первой страной, получившей приглашение присоединиться к проекту Китайско-пакистанского экономического коридора в рамках программы «Один пояс — один Путь». Также министр информации и телерадиовещания добавил, что в начале октября Пакистан посетит правительственная делегация Саудовской Аравии во главе с министром финансов. По словам Фавада Чаудхри, визит «может стать основой для масштабного партнёрства в будущем»