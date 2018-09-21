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Руководство полиции Шри-Ланки готовило покушение на президента?

Политика

Заместитель генерального инспектора полиции Шри-Ланки отстранён от работы из-за подозрения в подготовке покушения на президента

Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 сентября 2018, 18:11 — REGNUM  19 сентября заместитель генерального инспектора полиции Шри-Ланки Налака Сильва был отстранён от работы после того, как был публично обвинён в подготовке покушения на нынешнего президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисена и брата бывшего президента, Махиндру Раджапакса.

Как сообщает индийская газета «Джагран», министр юстиции Шри-Ланки Ранджит Маддума Бандара отправил заместитель генерального инспектора полиции Шри-Ланки Налака Сильву в «незапланированный отпуск» после того, как появились сообщения о высказываниях Сильвы о том, что «президент должен быть устранён до следующих президентских выборов в январе 2020 года».

В парламенте Шри-Ланки прошли бурные прения, в которых объединённая оппозиция требовала немедленного ареста Налака Сильвы. В ответ на это министр юстиции заявил, что по завершении расследования следствием будут приняты все необходимые меры.

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Зарубежная хроника
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