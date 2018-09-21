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В Египте впервые опубликовали текст Кэмп-Дэвидских соглашений

Политика

Правительство Египта впервые с 1978 года опубликовало текст Кэмп-Дэвидских соглашений, имеющих огромное историческое значение

Каир, 21 сентября 2018, 17:47 — REGNUM  20 сентября правительство Египта впервые с 1978 года опубликовало текст Кэмп-Дэвидских соглашений, представляющих собой договор о мире между Египтом и Израилем. Как сообщает ежедневная египетская газета «Аль-Мысрийа Альйоум», текст документа был опубликован на официальной странице египетского правительства в Фейсбуке с целью «отметить 40-летнюю годовщину заключения договора».

Источник уточняет, что Кэмп-Дэвидские соглашения были подписаны президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегином при посредничестве президента США Джимми Картера. Документ способствовал налаживанию отношений между странами, которые ранее воевали друг с другом в войнах 1948, 1967 и 1973 годов, отстаивая противоположные позиции по палестинскому вопросу.

Соглашения были заключены в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции президента США, после 12 дней секретных переговоров.

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Зарубежная хроника
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