В Египте впервые опубликовали текст Кэмп-Дэвидских соглашений

Каир, , 17:47 — REGNUM 20 сентября правительство Египта впервые с 1978 года опубликовало текст Кэмп-Дэвидских соглашений, представляющих собой договор о мире между Египтом и Израилем. Как сообщает ежедневная египетская газета «Аль-Мысрийа Альйоум», текст документа был опубликован на официальной странице египетского правительства в Фейсбуке с целью «отметить 40-летнюю годовщину заключения договора».

Источник уточняет, что Кэмп-Дэвидские соглашения были подписаны президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегином при посредничестве президента США Джимми Картера. Документ способствовал налаживанию отношений между странами, которые ранее воевали друг с другом в войнах 1948, 1967 и 1973 годов, отстаивая противоположные позиции по палестинскому вопросу.

Соглашения были заключены в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции президента США, после 12 дней секретных переговоров.