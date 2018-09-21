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Лидер движения Хезболла Хасан Насралла: «Мы укрепили наш военный потенциал»

Политика

Представитель Хезболлы, военизированной ливанской шиитской организации и политической партии, указал на укрепление военной мощи, несмотря на активное сопротивление Израиля

Бейрут, 21 сентября 2018, 18:03 — REGNUM  20 сентября лидер Хезболлы, военизированной ливанской шиитской организации и политической партии, выступающей за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана, Хасан Насралла во время своего телевизионного выступления сделал акцент на окрепшей военной мощи Хезболлы, несмотря на активное сопротивление со стороны Израиля.

Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, в речи Насраллы прозвучали слова о том, что Хезболла способна производить высокоточные управляемые ракеты, хотя израильские военные делали все возможное, чтобы организация не могла разработать свое высокотехнологичное оружие. Заявление было сделано во время традиционного телевизионного поздравления шиитов Ливана с праздником Ашура.

Власти в Израиле, комментируя военный потенциал Хезболлы, говорят о наличии от 100 тыс. до 200 тыс. ракет малой дальности и сотни ракет дальнего действия.

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Зарубежная хроника
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