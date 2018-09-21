Японская оппозиция увидела в выборах главы правящей партии раскол

Токио, , 18:30 — REGNUM 20 сентября прошли выборы на пост лидера Либерально-Демократической партии Японии. Глава правящей ЛДПЯ становится премьер-министром Японии. В ходе выборов победил нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ, продлив себе срок у власти еще на 3 года. По мнению оппозиции, результаты не отражают всех реалий обстановки внутри партии. Оппозиционные партии уверены, что у соперника Абэ по гонке, бывшего генерального секретаря ЛДПЯ Сигэру Исиба, поддержка была куда значительней, и амбициозную программу Абэ поддерживают далеко не многие. По информации японского новостного агенства NHK, после объявления результатов, главы различных оппозиционных партий высказали свое мнение. Так, лидер Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано прокомментировал выборы, сказав, что победа администрации Абэ свидетельствует о том, что в партии грядет раскол. Он объясняет это тем, что многие не поддерживают премьера в его намерении внести поправки в конституцию. Ранее Абэ заявил, что, в случае победы, он вынесет конституционный вопрос на ближайшей сессии парламента. «Пусть ЛДПЯ сначала разберется с недавними стихийными бедствиями и определит дополнительный бюджет для восстановления», — отреагировал лидер другой оппозиционной Коммунистической партии Японии Казуо Сии.